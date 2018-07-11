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Fatih Terim'in hız tutkusu; son örnek Onyekuru

İmparator, sürati ile Belçika'da farkını ortaya koyan genç yıldız Onyekuru'yu iki kanatta da kullanacak

Kaynak: Sabah
Fatih Terim'in hız tutkusu; son örnek Onyekuru
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11 Temmuz 2018 09:09
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Henry Onyekuru ile özel olarak ilgilenecek.

Hızlı oyuncuları seven ve takımdaki üçüncü döneminde Nordin Amrabat ile Bruma'yı aldıran Terim'in geçen sezon takım içindeki prensi Garry Rodrigues olmuştu.

"Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Rakip yarı alana daha hızlı gitmeliyiz" diyen İmparator, sürati ile Belçika'da fark yaratan Henry Onyekuru'yu iki kanatta da kullanacak.

Uzun adı Henry Chukwuemeka Onyekuru 5 Haziran 1997 Nijerya doğumlu. 1.75 boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor. Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar kulübü ile profesyonel sözleşmesi bulunuyor.



 
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