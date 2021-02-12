Fatih Terim'in Gedson Fernandes kararı

Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynanan maçta oyuna sonradan dahil olan ve 1 gol, 1 asistle kalitesini gösteren Gedson Fernandes ilk 11'e giriyor. Portekizli oyuncunun Kasımpaşa karşısında Belhanda'nın yerine sahaya çıkması bekleniyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in Gedson Fernandes kararı
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12 Şubat 2021 10:32
Galatasaray'ın devre arasında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, ilk maçında göz doldurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Portekizli orta saha teknik direktör Fatih Terim'in de beğenisini topladı.

GEDSON İLK KEZ 11'DE OLACAK

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig'de pazar günü Kasımpaşa'yı TT Stadı'nda ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar'da yeni transfer Gedson Fernandes ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak.

FEGHOULI YEDEK OLACAK

Alanya önünde vasat performans sergileyen Younes Belhanda'nın yerine Gedson'u ilk 11'de düşünen Terim'in, sakatlıktan yeni dönen Sofiane Feghouli'yi ise yedek soyundurması bekleniyor. 



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