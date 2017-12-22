TERİM'İN KONU HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI;

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'da Fatih Terim'in 4. kez geri dönmesinin ardından yardımcısının kim olacağı konusu da netleşmeye başladı. Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi.Öte yandan Fatih Terim'in yardımcılarınınile birlikte taraftarın çok sevdiği İsveçliolacağı kaydedildi."Antrenmanda Emrah Bayraktar'ın benle olmasını istedim. Devre arasına başlarken yeni ekiple bir raya geliriz. Yerli var, yabancı var. Galatasaray bir tutkudur. Galatasaray yaşanması gereken bir şeydir. Yolumuz kesişmiş, birçok arkadaşımız var. Bu işi seven o arkadaşlardan bir grup yapmayı düşünüyorum. Örnek bir şekilde devam etmek için, bu yerli olur, yabancı olur, böyle bir düşüncem var. Antalya'ya gitmeden belli olur"