Galatasaray'da Fatih Terim'in 4. kez geri dönmesinin ardından yardımcısının kim olacağı konusu da netleşmeye başladı. Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi.
Öte yandan Fatih Terim'in yardımcılarının Hasan Şaş ile birlikte taraftarın çok sevdiği İsveçli Johan Elmander olacağı kaydedildi.
Asıl sürpriz ise Levent Şahin... Fatih Terim'in Milli Takım'da da yardımcılığını yapan Şahin'i ekine katacak. Şahin, bu sabah saatlerinde Fatih Terim ile beraber Florya'ya giden isimler arasında yer aldı.
TERİM'İN KONU HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI;
"Antrenmanda Emrah Bayraktar'ın benle olmasını istedim. Devre arasına başlarken yeni ekiple bir raya geliriz. Yerli var, yabancı var. Galatasaray bir tutkudur. Galatasaray yaşanması gereken bir şeydir. Yolumuz kesişmiş, birçok arkadaşımız var. Bu işi seven o arkadaşlardan bir grup yapmayı düşünüyorum. Örnek bir şekilde devam etmek için, bu yerli olur, yabancı olur, böyle bir düşüncem var. Antalya'ya gitmeden belli olur"
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Öte yandan Fatih Terim'in yardımcılarının Hasan Şaş ile birlikte taraftarın çok sevdiği İsveçli Johan Elmander olacağı kaydedildi.
Asıl sürpriz ise Levent Şahin... Fatih Terim'in Milli Takım'da da yardımcılığını yapan Şahin'i ekine katacak. Şahin, bu sabah saatlerinde Fatih Terim ile beraber Florya'ya giden isimler arasında yer aldı.
TERİM'İN KONU HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI;
"Antrenmanda Emrah Bayraktar'ın benle olmasını istedim. Devre arasına başlarken yeni ekiple bir raya geliriz. Yerli var, yabancı var. Galatasaray bir tutkudur. Galatasaray yaşanması gereken bir şeydir. Yolumuz kesişmiş, birçok arkadaşımız var. Bu işi seven o arkadaşlardan bir grup yapmayı düşünüyorum. Örnek bir şekilde devam etmek için, bu yerli olur, yabancı olur, böyle bir düşüncem var. Antalya'ya gitmeden belli olur"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın