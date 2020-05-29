Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e bayram ziyareti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e bayram ziyareti
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29 Mayıs 2020 09:59
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi olan Başkan Mustafa Cengiz'i bayramda yalnız bırakmadı.

Telefonla ailesinden sürekli olarak bilgi aldığı Başkan'ı bayramda hastane odasında ziyaret etti.

İkili ağırlıklı olarak sarı-kırmızılı takımı konuşurken, Terim'in Başkan'a moral verdiği öğrenildi.

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