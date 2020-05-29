Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e bayram ziyareti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi olan Başkan Mustafa Cengiz'i bayramda yalnız bırakmadı.
Telefonla ailesinden sürekli olarak bilgi aldığı Başkan'ı bayramda hastane odasında ziyaret etti.
İkili ağırlıklı olarak sarı-kırmızılı takımı konuşurken, Terim'in Başkan'a moral verdiği öğrenildi.
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Telefonla ailesinden sürekli olarak bilgi aldığı Başkan'ı bayramda hastane odasında ziyaret etti.
İkili ağırlıklı olarak sarı-kırmızılı takımı konuşurken, Terim'in Başkan'a moral verdiği öğrenildi.
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