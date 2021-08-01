Fatih Terim: 'Kaan Ayhan'ın bonservisi çok yüksek'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gazetecilerle sohbet toplantısında stoper konusuna da değindi. Kaan Ayhan'ın transferinin zor olduğunu, Ozan Kabak'ın ise transferinin mümkün olmadığını belirtti.



Sarı kırmızılı teknik adam, "Stoper almayı düşünüyorum. Şu an için yabancı bir stoper düşünüyoruz." şeklinde konuştu



Fatih Terim, "Kaan Ayhan için geçen sene 2 milyon € versek alırdık. Ama bu para verilmedi. Şimdi ise fiyatı çok daha yüksek, şu anda Kaan'ı almamız zor" dedi.



Ozan Kabak hakkında ise, "Ozan Kabak ile transfer konusunda görüşmedik. Kendisi Liverpool'dan sonra Avrupa'da bilinen adından söz ettiren bir oyuncu. Kendisine kapımız her zaman açık ancak şu anda bir görüşme yapılmadı." sözlerine yer verdi.



