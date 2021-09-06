Fatih Terim'in yeni gözdesi Işık Kaan Arslan

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in yeni prensi belli oldu: Işık Kaan Arslan...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in yeni gözdesi Işık Kaan Arslan
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06 Eylül 2021 13:02
Galatasaray altyapısından birçok ismi Türk futboluna kazandıran, son olarak Ozan Kabak'ın yıldızını parlatan Terim şimdi de Işık Kaan Arslan'ın üzerine düşüyor.

Terim, 20 yaşındaki stopere pazar günü oynanan hazırlık maçında görev verirken, genç oyuncu hocasını mahcup etmedi.

Savunmada kritik müdahalelerde bulunan başarılı futbolcu, hücumda da takımının tek golünü kaydetti, performansıyla gelecek adına umut verdi.  


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