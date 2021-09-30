Fatih Terim'den Cengiz Ünder uyarısı!

Galatasaray Teknik Direktörü, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu deviren kadrodan sadece Halil'in yerine Diagne değişikliğini planlıyor. Terim, yakından tanıdığı Cengiz konusunda öğrencilerini uyardı ve özellikle Aanholt'tan dikkatli olmasını istedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Cengiz Ünder uyarısı!
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30 Eylül 2021 08:06
Galatasaray, Marsilya deplasmanına Lazio maçındaki 11'den farklı olarak tek isim ile çıkacak: Mbaye Diagne.

Cim-Bom'da İtalyan ekibini 1-0 deviren kadrodan sadece Halil'in yerine Diagne değişikliği olacak. Böylece Fatih Terim, Göztepe maçında oyuna sonradan girip etkili bir futbol sergileyen Senegalli forveti ödüllendirecek.

Göztepe karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Taylan bugün savunmanın önündeki yerini alacak. Teknik direktör Fatih Terim, orta alan kurgusunu Taylan-Berkan-Cicaldau şeklinde yapacak. Savunmaya Marcao'nun dönmesiyle taşlar yerine oturacak. Nelsson yine sağ stopere çekilecek. Beklerde ise iyileşmesine karşın Boey konusunda Terim kararsız kaldı. Fransız bekin yine de riske edilmesi beklenmiyor.

Terim maça Yedlin ile başlamayı düşünüyor. Solda ise Aanholt forma giyecek. Sarı-kırmızılıların ön tarafında ise Morutan-Diagne- Kerem üçlüsü gol arayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle Cengiz Ünder konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Aanholt'u özel olarak uyaran tecrübeli teknik adam, Cengiz'in dikkat edilmesi gereken bir isim olduğunun altını çizdi.


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