Fatih Terim: 'Aynı şey bir daha olmasın'

Galatasaray, geçtiğimiz hafta Kayserispor'la evinde 1-1 berabere kaldığı maçta rakip kaleye 27 şut çekerken, 12'sinde isabet sağlamış, buna karşılık tek golünü penaltıdan bulmuştu.



Aynı sıkıntıyı Çaykur Rizespor deplasmanında da yaşamak istemeyen teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca hücum oyuncuları ile özel olarak ilgilendi.



Tecrübeli çalıştırıcı, talebeleriyle yaptığı görüşmede ise "Sizden son vuruşlarda daha dikkatli olmanızı istiyorum. Üstün oynadığımız maçlarda puan kaybı yaşamayı kabul etmek zor. Rizespor karşısında yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirelim ve Kayseri beraberliğini telafi edelim" dediği öğrenildi.



