Fatih Terim: "Aynı şey bir daha olmasın"

Tecrübeli hoca Fatih Terim, Kayserispor maçında 27 şut atıp tek golünü penaltıdan bulan talebelerine "Son vuruşlarda daha dikkatli olun. Aynı şeyleri Rize karşısında yaşamayalım" dedi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Aynı şey bir daha olmasın'
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27 Kasım 2020 08:26
Galatasaray, geçtiğimiz hafta Kayserispor'la evinde 1-1 berabere kaldığı maçta rakip kaleye 27 şut çekerken, 12'sinde isabet sağlamış, buna karşılık tek golünü penaltıdan bulmuştu.

Aynı sıkıntıyı Çaykur Rizespor deplasmanında da yaşamak istemeyen teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca hücum oyuncuları ile özel olarak ilgilendi.

Tecrübeli çalıştırıcı, talebeleriyle yaptığı görüşmede ise "Sizden son vuruşlarda daha dikkatli olmanızı istiyorum. Üstün oynadığımız maçlarda puan kaybı yaşamayı kabul etmek zor. Rizespor karşısında yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirelim ve Kayseri beraberliğini telafi edelim" dediği öğrenildi.



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