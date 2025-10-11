11 Ekim
Letonya-Andora
0-017'
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Fatih Tekke'nin Galatasaray planı

Fatih Tekke'nin Galatasaray planı Fatih Tekke, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarından 6 puanla ayrılıp G.Saray derbisine daha moralli çıkmayı planlıyor.

calendar 11 Ekim 2025 14:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'nin Galatasaray planı
Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor 17 puan ile 2'nci sırada yer alarak zirvede yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Milli arada oyuncularına kısa süreli izin veren teknik direktör Fatih Tekke, bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

HEDEF MORALLİ ÇIKMAK

Sakatlıkları bulunan futbolcuların tedavi süreçlerinin tamamlanması ile kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Tekke, eksik görülen alanlarda da yoğun antrenman programlarıyla tekrarlar yaptırmayı düşünüyor. Hedef milli aradan sonraki Rize ve Eyüp maçlarını kazanarak Galatasaray karşısına daha moralli çıkmak.


KUVVET ÇALIŞTILAR

Fırtına, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rize maçının hazırlıklarına sürdürdü. Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Akşam ise sahada taktik çalışmalar yapıldı.



 


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
