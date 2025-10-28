28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı ilk peşinde!

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında ilk büyük galibiyetini Galatasaray karşısında almak istiyor.

calendar 28 Ekim 2025 10:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı ilk peşinde!
Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, bu maçla birlikte büyük maç şanssızlığını kırmak istiyor.

Son 4 lig mücadelesini kazanan ve şampiyonluk sezonundan sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı da tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
