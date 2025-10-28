Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı ilk peşinde!

Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, bu maçla birlikte büyük maç şanssızlığını kırmak istiyor.
Son 4 lig mücadelesini kazanan ve şampiyonluk sezonundan sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı da tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.
