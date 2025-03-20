Fatih Tekke, G.Saray'dan iki ismi istiyor!

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Fatih Tekke'nin asıl hedefi gelecek sezon olacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Gelecek sezonun kadrosu için şimdiden çalışmalara başlayan Fatih Tekke, Galatasaray'dan 2 Trabzonlu futbolcuyu takip ettiği belirtildi.
Fatih Tekke, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir'i önümüzdeki sezon 'Oynama garantili' takımına kiralamak istiyor.
DİĞER İSİM HALİL DERVİŞOĞLU
Galatasaray'ın sezon başında Gaziantep FK'ya kiraladığı Halil Dervişoğlu da Fatih Tekke'nin takip ettiği diğer isim oldu.
25 yaşına kadar henüz kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Halil Dervişoğlu için Fatih Tekke, geçmişte Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'dan çıkarttığı potansiyeli almaya çalışacak.
Gelecek sezonun kadrosu için şimdiden çalışmalara başlayan Fatih Tekke, Galatasaray'dan 2 Trabzonlu futbolcuyu takip ettiği belirtildi.
Fatih Tekke, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir'i önümüzdeki sezon 'Oynama garantili' takımına kiralamak istiyor.
DİĞER İSİM HALİL DERVİŞOĞLU
Galatasaray'ın sezon başında Gaziantep FK'ya kiraladığı Halil Dervişoğlu da Fatih Tekke'nin takip ettiği diğer isim oldu.
25 yaşına kadar henüz kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Halil Dervişoğlu için Fatih Tekke, geçmişte Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'dan çıkarttığı potansiyeli almaya çalışacak.