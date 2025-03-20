Fatih Tekke, G.Saray'dan iki ismi istiyor!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, transfer listesine Galatasaray'dan iki ismi yazdı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fatih Tekke, G.Saray'dan iki ismi istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2025 13:36
Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Fatih Tekke'nin asıl hedefi gelecek sezon olacak.

Gelecek sezonun kadrosu için şimdiden çalışmalara başlayan Fatih Tekke, Galatasaray'dan 2 Trabzonlu futbolcuyu takip ettiği belirtildi.

Fatih Tekke, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir'i önümüzdeki sezon 'Oynama garantili' takımına kiralamak istiyor.

DİĞER İSİM HALİL DERVİŞOĞLU

Galatasaray'ın sezon başında Gaziantep FK'ya kiraladığı Halil Dervişoğlu da Fatih Tekke'nin takip ettiği diğer isim oldu.

25 yaşına kadar henüz kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Halil Dervişoğlu için Fatih Tekke, geçmişte Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'dan çıkarttığı potansiyeli almaya çalışacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery