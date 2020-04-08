Fatih Tekke en iyi 11'e seçildi

Rus kulübü Zenit, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda kulüp tarihinin en başarılı futbolcuları arasında Fatih Tekke'yi de gösterdi.Yapılan paylaşımda kulüp tarihinin en iyi yabancı oyuncularından oluşturulan ilk 11'de Fatih Tekke de yerini aldı. Yer verilen diğer oyuncular arasında Domenico Crisito, Nicolas Lomberts, Branislav Ivanovic, Axel Witsel, Danny, eski Fenerbahçeli Guliano, Hulk, Serdar Azmoun, Jose Solomon Rondon da yer aldı.Trabzonspor'dan Zenit'e 2006 yılında transfer olan ve Rus ekibinde 3,5 yıl oynayan Fatih Tekke bordo mavili kulübüne 7.5 milyon euro kazandırmıştı.İşte paylaşılan o kadro: