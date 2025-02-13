Fatih Tekke'den Trabzonspor sorusuna cevap

Teknik direktör Fatih Tekke, Türk futbolunda problemin futbol üzerinden değil, kişiler üzerinden tanımlanması gerektiğini söyledi.Tekke, Akçaabat Belediyesince Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, futbol oynadığı döneme ait bazı anılarını paylaştı, gençlere tavsiyelerde bulundu.Futbolda yaşanan problemlere işaret eden Tekke,dedi.Tekke, ülkede futbol ikliminin iyi olmadığını savunarak,diye konuştu.Fatih Tekke,sorusuna,yanıtını verdi.Yaptığı işte en iyisi olmak için çok çalıştığını anlatan Tekke,ifadelerini kullandı.Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Fatih Tekke'ye teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.