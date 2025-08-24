24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-017'
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
0-017'
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
0-015'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
0-253'
24 Ağustos
Villarreal-Girona
4-057'
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
0-02'
24 Ağustos
Juventus-Parma
0-01'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-03'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-088'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Fatih Tekke'den hakem tepkisi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

calendar 24 Ağustos 2025 21:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, "Yine farklı iki yarı. İlk yarı golleri de bulmamız lazımdı. İptal edilen bir gol var. Enteresan. VAR'ın devreye girmediği, ofsayt değil, yoruma bağlı. Enteresan pozisyondu." dedi.

Genç teknik adam, "Zor olacağını söyledim. Oldu da... İlk yarı yine hızlarımız da düşüklük devam ediyor. Yine bazı oyuncular da fiziksel olarak problemler var. Mecburi değişiklikler oldu. İyi savunduğumuz bir dönem var. Bir kornerde tehlikeli oldular. Beklediğiniz anlarda, hele oyunun son bölümünde oyunu bitirmemiz lazım. Buralarda telaş yaparsak işimiz kolay değil. Biraz daha sakin kalmamız lazım. İstediğim şey bu. Topun rakipte olduğu anlar, en değerli anlar bizim için." diye konuştu.


Fatih Tekke, "İlk yarı ön alan yine hiç olmadı. İlk yarının ikinci bölümünde baskıyı değiştirdik, biraz daha iyi oldu. Çok aşırı bağırmama rağmen problem sakin kalmak ve oyunu basitçe oynamak. Bunun sebepleri var, özgüveni olmayan oyuncular var. İçeride taraftarımızın ambiyansından endişe duyanlar var. Bu doğal. Şu an iyi gidiyoruz. Zor bir maç oynayacağız. Yine top bizde olacak, rakibe geçince geçiş oynayacaklar. 3'te 3 hiç önemli değil. Bu periyodu gayet iyi geçti oyuncularım. Hepsini tebrik ediyorum. Haftaya da taraftarlarımızı güldürmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"DAHA AZ POZİSYON VERİYORUZ"

Fatih Tekke, "Birincisi Uğurcan'ın olması, 3 maçta gol yemememizde etken. Daha az pozisyon veriyoruz. Buna rağmen oralarda problemimiz var. Gerçekçi oyunda, çoğu zaman duyguyla hareket ediyoruz. Biz top bizdeyken cesaretli olmalıyız. Zor süreçten geçtik, geçiyoruz. Çok şükür 3 puan almak, her maçı da daha farklı skorla yenmek olabilirdi. Her maçın da puan kaybı ve puan alamama durumları da oluştu, onu söyleyeyim. Rakiplerin oyun üstünlüğü yok ama beklemediğimiz anlardaki karamboller başımıza problem olabilir. 2'yi 3'ü bulmalıyız. Oyunun koptuğu anlarda biraz daha özgüvene ihtiyacımız var. Bu galibiyet de umarım özgüven vermiştir. Moralimiz iyileşti. Daha duygulu, daha iyi bir Trabzonspor görürüz inşallah Trabzonspor maçında." dedi.

HAKEM AÇIKLAMASI

Fatih Tekke, son olarak, "Şunu söylemem lazım; normalde maçı yönetenlerle ilgili konuşan biri değilim. Ancak, 2-3 haftadır hissettiğim şeyler var, hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor." açıklamasında bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Galatasaray 3 2 1 0 6 0 7
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Kayserispor 2 0 2 0 1 1 2
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.