Fatih Öztürk: "Gol yemediysem doğru iş yapmışımdır"

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Fatih Öztürk: 'Gol yemediysem doğru iş yapmışımdır'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2020 21:21
Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken Fatih Öztürk maçı değerlendirdi.

Herkesin sahada savaştığını dile getiren Fatih, "Gole kapattıysam kalemi doğru işler yapmışımdır, iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Umarım kalemizi gole kapatmaya devam ederiz. İyi mücadele ediyoruz, savaşıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Takım içerisindeki uyum hakkında da konuşan Fatih, "Luyindama, Marcao ile yeni yeni alışıyoruz ama dil sorunumuz yok, saha içerisinde de iyiyiz. Şu anda sorunsuz devam ediyoruz, sorun olmayacak" şeklinde konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için