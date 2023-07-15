Fatih Karagümrük'te yeni teknik adam belli oldu

Fatih Karagümrük'te yeni hoca belli oldu. İstanbul ekibi, Andrea Pirlo'nun teknik heyetinde yer alan Alparslan Erdem ile yola devam edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Karagümrük'te yeni teknik adam belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2023 17:58
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 18:13
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yeni teknik direktör belli oldu.

İstanbul temsilcisi Andrea Pirlo'nun da ekibinde yer alan Alparslan Erdem ile yola devam edeceğini açıkladı.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde;

"Geçen sezon Andrea Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan ve son 3 maçta görevi devralan eski oyuncumuz Alparslan Erdem ile yeni sezonda teknik direktörlük görevi için anlaştık. Alparslan hocamız ile bu sezonki hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyor ve ona başarılar diliyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery