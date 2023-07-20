Fatih Karagümrük'te ayrılık açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, futbolcularından Andrea Bertolacci ile yollarını ayırdı.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andrea Bertolacci'nin sözleşmesi ailevi problemlerinden dolayı kendisiyle karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Andrea Bertolacci'nin henüz hangi takıma gideceğine dair bir açıklamada gelmedi.



