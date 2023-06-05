Fatih Karagümrük, ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 38.haftasında Fatih Karagümrük, salı günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç ile sezonu tamamlayacak.



Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.



Teknik direktör Andrea Pirlo'yla yolların ayrılmasının ardından Alparslan Erdem'le yola devam eden kırmızı-siyahlılar, 35 yaşındaki çalıştırıcıyla çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



Geride kalan 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi alan VavaCars Fatih Karagümrük, topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor.



Fatih Karagümrük, Süper Lig'de boy gösterdiği son 3 sezonda Kasımpaşa'yla oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Ricci forma giyemeyecek.



İki takım ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşmış ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.





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