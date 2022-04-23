Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.



Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Giresunspor, 48. dakikada Chiquinho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karagümrük ise bu gole 52. dakikada Aleksandar Pesic'in penaltı golüyle karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi.



GOLÜ ATTI, ATILDI



Karagümrük'te 46. dakikada oyuna giren Jimmy Durmaz, 65. dakikada skoru 2-1'e getirdi ve maçın skorunu tayin etti. Öte yandan tecrübeli futbolcu bu golünden 13 dakikada sonra 78'de doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 50 puana yükseldi. Giresunspor, 40 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gidecek. Giresunspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



13. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.



48. dakikada GZT Giresunspor 1-0 öne geçti. 47. dakikada Biglia'nın ceza sahası içinde Chiquinho'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 48. dakikada topun başına geçen Chiquinho topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



52. dakikada Fatih Karagümrük'ün golü geldi. Perez'in Borini'ye ceza sahası içindeki müdahalesi sonrası Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu Pesic gole çevirerek takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1



57. dakikada Emre Mor'un orta sahadan savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Pesic'in ceza sahası içinde vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



65. dakikada Fatih Karagümrük 2-1 öne geçti. Pesic'in uzun pasını ceza sahası içinde savunma oyuncuları arasında kontrol eden Jimmy Durmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1



78. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Jimmy Durmaz, Perez'e yaptığı faul sonrası rakibiyle yaşadığı gerginliğin ardından hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.



Fatih Karagümrük maçı 2-1 kazandı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Karabalcık



Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor (Dk. 82 Toure), Bistrovic (Dk. 46 Borini), Levent Mercan (Dk. 46 Adnan Uğur), Karamoh (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Pesic (Dk. 87 Ahmed Musa)



GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Behiç, Traore (Dk. 68 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Suleymanov (Dk. 68 Diabate), Chiquinho, Serginho (Dk. 87 Balde), Umut Nayir



Goller: Dk. 48 Chiquinho (Penaltıdan) (GZT Giresunspor), Dk. 52 Pesic (Penaltıdan), Dk. 65 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)



Kırmızı kart: Dk. 78 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)



Sarı kart: Dk. 42 Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)





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