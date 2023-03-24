Fatih Demireli 'Sandalyem kırıldı, Kaan Ayhan'ı aldım'

Galatasaray'ın devre arasında İtalyan ekibi Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Kaan Ayhan transferinde başrol oynayan Sarı-Kırmızılılar'ın Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli, bu süreçte yaşananları açıkladı.



Alman basınına konuşan Demireli, "Kaan Ayhan transferinde benim kontaklarım işe yaradı. Geçen yaz da Kaan ve G.Saray arasında temas vardı ama o dönemde transfer gerçekleşmedi. Kışın tekrar denedik ve onunla kişisel bağlantımı kullanabildim. Kaan ile 2015 yılında bir röportaj sırasında tanıştık." dedi.



"ÖNCE KAAN'I İKNA ETTİM"



İlk önce Kaan Ayhan'ı ikna ettiğini söyleyen Demireli, "Yandaki otelde kalıyordu bu yüzden kendisiyle röportaj yapma fırsatı buldum. O zamanlar Kaan'ı çok sevimli bulmuştum. Ondan sonra Schalke'den Kenan Karaman'ın düğününde tanıştığımızda tekrar iletişim kurduk. Kulüp, onu ikna etmem için İtalya'ya gitmeme izin verdi. Milano'ya uçtum ve yakalanmamak için iki yoldan Modena'ya giden trene bindim. Önce onu ikna ettim, sonra Sassuolo ile görüştüm. Her şey hallolunca Kaan ve ailesiyle birlikte İstanbul'a geri döndüm." ifadelerini kullandı.



"SONRA KAHKAHALAR KOPTU"



Ayrıca, "İtalyan ekibiyle yapılan görüşmeler 8 saat sürdü. Sassuolo'nun menajeri ile benim aramda masada bir kağıt parçası vardı. Sırayla üzerine rakamlar yazdık ve birbirimize verdik. Ondan yeni bir teklif geldiğinde, kendisine yanıt vermek için eğildim. Sonra 'çat' diye bir ses çıktı ve yere düştüm. Müzakerelerin ortasında sandalyem gerçekten kırıldı. Önce herkes iyi olup olmadığımı sordu. Sonra kahkahalar koptu. Sonunda yeni bir sandalye aldım ve anlaşmayı yapabildik. Pazarlık notunu, hatıra olarak sakladım." diye konuştu.





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