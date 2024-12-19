Fatih Demireli'den Boey açıklaması: "Çok şaşırdık"

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Bayern Münih'e gönderilen Sacha Boey'in yaşadığı sakatlıklar ile ilgili Alman basınına konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fatih Demireli'den Boey açıklaması: 'Çok şaşırdık'
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19 Aralık 2024 18:06
Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Bayern Münih'e gönderilen Sacha Boey'in yaşadığı sakatlıklar ile ilgili Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Demireli, yıldız oyuncunun Galatasaray'da çok sık sakatlık yaşamadığını ve bu yaşadıklarının şanssızlıktan kaynaklı olduğunu ifade etti.

"BİZ DE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Sacha Boey'in sürekli sakatlanmasına şaşırdıklarını söyleyen Fatih Demireli, "Biz de çok şaşırdık. Bizde oynarken en ufak bir ağrısı ve sızısı olmadı. Gerçekten iyi antrenman yapan üst düzey bir futbolcuydu." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ŞANSSIZLIK"

Açıklamalarına devam eden Demireli, "Onun Bayern'de de çalışkan ve kötü bir yaşam tarzına sahip olmadığını biliyorum. Muhtemelen bu tamamen şanssızlıktan kaynaklı."

4 KEZ SAKATLIK YAŞADI

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30+5 milyon euroya transfer olan Fransız futbolcu, Alman devinde 4 farklı sakatlık yaşadı. Boey'in Bayern'e transfer olduğu 2023-24 sezonundan sonra 160 günü sakatlıkla geçti. 24 yaşındaki oyuncu sakatlığı sebebiyle 29 maç kaçırdı.

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