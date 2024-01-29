Fatih Demireli: 'Boey, Bayern'e çok uygun'

Galatasaray Araştırma ve Geliştirme Direktörü Fatih Demireli, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey hakkında konuştu.
Alman basınına konuşan Demireli, "Onun için üst sınır yok. Çarşamba günü görüşmeler somut hale geldi. Oyuncunun gözlem altında olduğu uzun süredir biliniyordu. Asla yorulmayan örnek profesyonel ve üst düzey sporcu. Son Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en çok ikili mücadele kazanan oyuncu oldu. Ama aynı zamanda ilerlemek için iyi bir dürtüsü var, çok koşuyor ve havada çok güçlü." ifadelerini kullandı.
"BAYERN'E ÇOK UYACAKTIR"
Boey'in Bayern Münih'e fazlasıyla uyacağını söyleyen Demireli, "Bayern'i de iyi tanıyorum ve Thomas Tuchel'in oyun tarzına hızla ayak uyduracağına inanıyorum. Bayern için kesinlikle büyük bir takviye olacaktır." dedi.
Son olarak Boey'in sakin bir insan olduğunu söyleyen Demireli, "O çok hoş bir adam. Yüksek sesle konuşan biri değil, konuşkan biri değil. Takım içinde ve çalışanlar arasında büyük bir saygısı vardı. Oyuncu da isteklerinin dinlenmesini ve bir sonraki adımı atma arzusunun yerine getirilmesini hak ediyor." sözlerini sarf etti.
23 yaşındaki Sacha Boey, 30 milyon euro bonservis artı 5 milyon bonus karşılığında Bayern Münih'e transfer olarak Türkiye'de yurt dışına giden en pahalı oyuncu olmuştu.
Alman basınına konuşan Demireli, "Onun için üst sınır yok. Çarşamba günü görüşmeler somut hale geldi. Oyuncunun gözlem altında olduğu uzun süredir biliniyordu. Asla yorulmayan örnek profesyonel ve üst düzey sporcu. Son Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en çok ikili mücadele kazanan oyuncu oldu. Ama aynı zamanda ilerlemek için iyi bir dürtüsü var, çok koşuyor ve havada çok güçlü." ifadelerini kullandı.
"BAYERN'E ÇOK UYACAKTIR"
Boey'in Bayern Münih'e fazlasıyla uyacağını söyleyen Demireli, "Bayern'i de iyi tanıyorum ve Thomas Tuchel'in oyun tarzına hızla ayak uyduracağına inanıyorum. Bayern için kesinlikle büyük bir takviye olacaktır." dedi.
Son olarak Boey'in sakin bir insan olduğunu söyleyen Demireli, "O çok hoş bir adam. Yüksek sesle konuşan biri değil, konuşkan biri değil. Takım içinde ve çalışanlar arasında büyük bir saygısı vardı. Oyuncu da isteklerinin dinlenmesini ve bir sonraki adımı atma arzusunun yerine getirilmesini hak ediyor." sözlerini sarf etti.
23 yaşındaki Sacha Boey, 30 milyon euro bonservis artı 5 milyon bonus karşılığında Bayern Münih'e transfer olarak Türkiye'de yurt dışına giden en pahalı oyuncu olmuştu.