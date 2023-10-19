Fatih Arda İpcioğlu: 'Hayallerimiz gerçekleşebilir'

Kayakla atlama branşında kazandığı birçok uluslararası başarıyla Türk spor tarihine geçen Fatih Arda İpcioğlu, kışın katılacağı yarışlarda yeni başarılar yakalamayı hedefliyor.



Hazırlıklarını Slovenya'da yaparak farklı ülkelerdeki birçok organizasyona katılan Fatih Arda İpcioğlu, Türkiye'ye bu branşta ilkleri yaşattı.



Bu yıl Dünya Kayakla Atlama Şampiyonası, Kayakla Atlama Dünya Kupası müsabakalarının ardından Polonya'daki Avrupa Oyunları'na katılan Fatih Arda, burada 9. olarak branşta Türk spor tarihine adını yazdırdı.



"Uçan Türk" lakaplı Fatih Arda, daha sonra ise Romanya'daki Kayakla Atlama Yaz Grand Prix'sinde 92 metrelik atlayışıyla üçüncülük elde etti. Grand Prix etabında kürsüye çıkarak Türk kayak tarihinde bir ilki gerçekleştiren Fatih Arda İpcioğlu, kasım ayında başlayacak kış sezonunda kariyerine yeni başarılar eklemek istiyor.



"KENDİMİZİ KANITLADIK"



Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, AA muhabirine, 2022 Kış Olimpiyatları'ndan sonra hedef yükselttiğini söyledi.



Bugüne kadar elde ettiği başarılardan bahseden 26 yaşındaki sporcu, şöyle konuştu:



"Öncelerde kayakla atlamada Türkiye denildiğinde akıllarda soru işareti yaratırken şimdi ilk 10'da, ilk 3'te sporcu olarak ülkemizi temsil etmek gurur verici. Kasım ayından itibaren dünyanın farklı ülkelerinde 26 yarışma olacak. Eleme, ilk raunt ve final raundu olarak yaklaşık 90 atlayış yapılıyor. Hedeflerimiz tabii ki daha büyük, yaz sezonunda madalya kazanmış bir sporcu olarak kışın da hedefimiz, her zaman ilk 30 içinde kalarak puan kazanmak. Artık kış sezonunda da madalya hedefliyoruz. Bu kış ve özellikle 2024'ün yaz döneminden itibaren olimpiyat kota mücadeleleri başlıyor. Artık kendimizi kanıtlamış bir takımız."



İnsanların ilgisini karşılıksız bırakmamak için çalıştığını belirten Fatih Arda, Türkiye'nin bu sporda neler yapabileceğini dünyaya ispatladıklarını vurguladı.



