Fatih Arda, Bischofshofen'da 42. oldu

Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası'nın 4. ayağının ilk günündeki finali 42. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Arda, Bischofshofen'da 42. oldu
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05 Ocak 2022 21:54
Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası'nda yarışan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Bischofshofen ayağının ilk gün finalinde 42. sırayı aldı.

Avusturya'nın Bischofshofen kasabasında düzenlenen 4. ve son ayak yarışmalarının ilk günü sona erdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Innsbruck ayağının finalinden bir gün sonra tekrarlanan elemelerde ilk 50'ye girmeyi başaran Fatih Arda, Alman Andreas Wellinger ile karşılaştı.

Fatih Arda, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın altın madalyalı ismi Wellinger'in 128,9 puanına karşı 114.5 puan toplayarak düelloyu kaybetti ve yarışmayı 42. sırada tamamladı.

Bischofshofen ayağındaki ikinci gün atlayışları yarın yapılacak. Elemeler TSİ 16.30, final ise TSİ 19.30'da başlayacak.

 


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