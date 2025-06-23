Fati, Monaco'ya imza atıyor!

Monaco, Barcelona forması giyen Ansu Fati'nin transferi için geri sayıma geçti.



Romano'nun haberine göre, Monaco, Fati'nin satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için Barcelona ile anlaşma noktasına geldi.



Fransız ekibi, Fati için anlaşmayı bu hafta tamamlamak ve 22 yaşındaki futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdikten sonra resmi sözleşme imzalamak

istiyor.



Barcelona'da geride kalan sezonda 11 maçta süre bulan genç futbolcu, takımına skor katkısı sağlayamadı.



