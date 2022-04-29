Faruk Süren: 'En kısa zamanda seçim tarihi belirlenmeli'

Galatasaray 'da seçimi iptal ettiren mahkeme kararı sonrasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, başkan Burak Elmas ve yönetiminin yaşanan gelişme sonrasında seçim kararı almasını beklediklerini söyledi.



Sarı kırmızılı takımın eski başkanlarından ve Burak Elmas'ın kayınpederi olan Faruk Süren de gelişmeler hakkında A Spor'a telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.



İşte Faruk Süren'in o sözleri:



Mahkeme böyle bir karar vermiş. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Yönetimin hızlıca bir reaksiyon göstermesi gerekir. Tüzüğümüze göre hemen yeni bir seçim kararı alınmalı. En kısa zamanda tarih belirlenmeli.



Burak Elmas ile henüz görüşme durumum olmadı. Sağduyu içerisinde bir karar vereceklerini düşünüyorum. Mahkemeye başvuran kişiyi tanımıyorum. Önümüzde bir mahkeme kararı var. Buna uymak zorundayız. Şimdi hemen yeni bir seçim olması lazım.



Mayıs sonu veya haziran başında seçim yapılabilir. Gecikmeden bu kararın alınması lazım. Umarım böyle bir karar verecekler.





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