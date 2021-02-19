Faruk Can Genç: "2 sene önce taraftardım!"

Trabzonspor'un genç oyuncusu Faruk Can Genç, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Faruk Can Genç: '2 sene önce taraftardım!'
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19 Şubat 2021 21:53
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da genç futbolcu Faruk Can Genç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

2 sene öncesine kadar taraftar olduğunu söyleyen Genç, "Trabzonspor formasını taşımak biz gençler için çok önemli, her gencin hayali. Taraftarlar izlerken hangi duyguyu yaşıyorsa, ben de aynı duyguyu yaşıyorum. 2 sene önce buraya taraftar olarak gelmiştim, şimdi oyuncu olarak çıktım. Hatalar olabiliyor, biz de genciz, elimden geleni yaptım." dedi.

Karşılaşmada duygusal anlar yaşadığını dile getiren Faruk Can, "Sanki yalnız değildim, amcam beni itekliyor gibiydi. Maçta duygusal anlar yaşadım. Trabzonspor hiçbir zaman eksik olmaz. Sakatlığı, kovidi ne olursa olsun, biz hep sıra bekliyoruz. Arkadaşlarımızdan hangisine sıra gelirse, çıkacak ve mücadele edecek." ifadelerini kullandı.



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