Falcao'dan Terim'e; "Diagne ile oynayalım"

Radamel Falcao, İstanbul'dan ayrılmadan önce teknik direktör Fatih Terim'le görüşme yaptı.

Haber; Sabah
Falcao'dan Terim'e; 'Diagne ile oynayalım'
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13 Ekim 2020 11:32
Kolombiya Milli Takımı'nda yer alan Radamel Falcao, İstanbul'dan ayrılmadan önce teknik direktör Fatih Terim'le bir araya geldi.

Taraftarların beklediği golleri atamadığı için kendisini mahcup hissettiğini söyledi. Yanına bir rol arkadaşına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Terim'e çift forvet oynadığı zaman daha efektif olduğu hatırlatmasını yaptı. Diagne ile beraber oynamak istediğini söyledi. Ancak Terim'in çift forvete sıcak bakmadığı bilgisine ulaşıldı.



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