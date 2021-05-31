Falcao, Galatasaray'dan ayrılmıyor

Galatasaray'da yüksek maliyeti nedeniyle gönderilmek istenen Radamel Falcao ayrılmak istemiyor.

Haber; Akşam
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Falcao, Galatasaray'dan ayrılmıyor
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31 Mayıs 2021 10:18
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Sarı-Kırmızılı takımda 19 Haziran'daki seçimin heyecanı yaşanırken transferde de belirsizlik sürüyor.

Galatasaray'la 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Falcao'ya da ABD'den teklifler geliyor. Ancak 35 yaşındaki forvet ayrılığa sıcak bakmıyor.

Cim-Bom'da senelik 5 milyon euro kazanan oyuncuya bu kadar yüksek ücret öneren takım olmadığı öğrenildi. Kolombiyalı da sezonu burada bitirip sezon sonu ayrılmayı planlıyor.

Radamel Falcao önümüzdeki sezonu Galatasaray'da bitirirse bonservisini eline alacak. Bu durumda yeni gideceği kulüpten imza parası da talep edebilecek.

Kariyerindeki son sözleşme öncesinde Kolombiyalı yıldız, yine yüksek bir gelir elde etmeyi planlıyor.


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