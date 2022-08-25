Fabrice N'Sakala: 'Dönmek istiyorum'

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve sezon sonunda da takımdan ayrılan Fabrice N'Sakala, Belçika basınına önemli açıklamalarda bulundu.



Yeni adresinin neresi olacağı hakkındaki soruyu yanıtlayan N'Sakala, "Bütün yaz hazırlığımı Ajaccio ile yaptım ancak orada kalıcı olmak gibi bir amacım yoktu. Sadece takım çalışmasına katılmak istiyordum. Zaten kulüp ile de sözleşme için görüşmedik. Bu transfer dönemi benim için karmaşık geçiyor. 6 aydır oynamadığınızı görünce kulüpler çekimser davranıyor." dedi.



"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"



Eski kulübü Anderlecht'e dönme ihtimalinin sorulması üzerine Kongolu futbolcu, "Birçok kulüple görüşme sağladım ve onlardan geri dönüş bekliyorum. Belçika'ya geri dönmeyi de gerçekten çok isterim. Orada güzel anılarım var ve ligi de iyi tanıyorum. Ancak şu an somut bir şey yok ortada. Anderlecht'e dönmek benim için gerçekten iyi olur. Tecrübelerimi aktarabilirim orada. İlk şampiyonluğumu orada kazandım ve Anderlecht'i çok seviyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



2020 yılında transfer olduğu Beşiktaş ile toplam 42 resmi maça çıkan Fabrice N'Sakala, takıma 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.





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