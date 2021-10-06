Fabio Capello: 'Juventus bence yarış dışında kaldı'

İtalya Ligi Serie A takımları Milan ve Juventus'un eski teknik direktörü Fabio Capello, Juventus'un şampiyonluk yarışındaki şansını değerlendirdi.



"Juventus yarış dışı mı kaldı? Benim için evet. Zaten zirveden çok uzaktalar ve önlerinde birçok takım var. Bu lig çok zorlu bir lig ve Napoli, Milan, Inter, Roma gibi takımlara karşı puan almanız gerekiyorsa işler biraz karmaşıklaşıyor." dedi.



Juventus, bu sezon Serie A'da oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puanla 7. sırada yer alıyor.



