F1'de sıradışı kaza: Verstappen, Hamilton'ın üstüne çıktı!

Formula 1 Monza GP'de Max Verstappen ile Lewis Hamilton sıradışı bir kazayla yarış dışı kaldılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
F1'de sıradışı kaza: Verstappen, Hamilton'ın üstüne çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2021 16:48
Formula 1 Monza Grand-Prix'sinde tarihe geçecek bir kaza yaşandı.

53 turluk yarışın 26. turunda Max Verstappen ve Lewis Hamilton sıradışı bir kaza yaptı. 25. turda Max Verstappen, yavaş bir pit yaparak 11.1 saniyede servis aldı. Hamilton da 26. turda 4.4 saniye süren bir pitle birlikte yarışa dönmeye hazırlandı.

Lewis Hamilton, pit çıkışı sonrası Lewis Hamilton ile yan yana geldi. İlk virajda Lewis Hamilton içte, Max Verstappen ise dışta kaldı. Kritik anlarda iki şampiyonluk adayı da frene basmadı.

Şikan dönüşünde Max Verstappen virajı alamazken, Lewis Hamilton ise frene rağmen kendini kazadan sakınamadı.

Çarpışmanın sonucunda Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın üstüne çıktı ve her iki şampiyonluk adayı da yarış dışı kaldı.










Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.