F1'de sıradışı kaza: Verstappen, Hamilton'ın üstüne çıktı!

Lewis Hamilton, 2018 Avusturya GP'den bu yana geçen 62 yarışın ardından ilk kez damalı bayrağı göremedi. pic.twitter.com/CoBl36FG4A



— Sporx (@sporx) September 12, 2021

Formula 1 Monza Grand-Prix'sinde tarihe geçecek bir kaza yaşandı.53 turluk yarışın 26. turunda Max Verstappen ve Lewis Hamilton sıradışı bir kaza yaptı. 25. turda Max Verstappen, yavaş bir pit yaparak 11.1 saniyede servis aldı. Hamilton da 26. turda 4.4 saniye süren bir pitle birlikte yarışa dönmeye hazırlandı.Lewis Hamilton, pit çıkışı sonrası Lewis Hamilton ile yan yana geldi. İlk virajda Lewis Hamilton içte, Max Verstappen ise dışta kaldı. Kritik anlarda iki şampiyonluk adayı da frene basmadı.Şikan dönüşünde Max Verstappen virajı alamazken, Lewis Hamilton ise frene rağmen kendini kazadan sakınamadı.Çarpışmanın sonucunda Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın üstüne çıktı ve her iki şampiyonluk adayı da yarış dışı kaldı.