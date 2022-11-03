F Grubu'nda herkes aynı puanda!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu oynanan iki maçla tamamlandı.
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Feyenoord, sahasında Lazio'yu 64. dakikada Santiago Tomas Gimenez'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Feyenoord 8 puana yükseldi. Lazio da 8 puanda kaldı.
Grubun diğer karşılaşmasında Midtjylland sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederken goller, 15 ve 72'te Anders Dreyer'den geldi. Midtjylland 8 puana yükselirken, Strum Graz da 8 puanda kaldı.
Gruptaki tüm takımlar 6 maçın ardından 8 puan toplarken, üst tura ise çıkan takımlar averajla Feyenoord ve Midtjylland oldu. Lazio, UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Sturm Graz, Avrupa kupalarına veda etti.
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Feyenoord, sahasında Lazio'yu 64. dakikada Santiago Tomas Gimenez'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Feyenoord 8 puana yükseldi. Lazio da 8 puanda kaldı.
Grubun diğer karşılaşmasında Midtjylland sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederken goller, 15 ve 72'te Anders Dreyer'den geldi. Midtjylland 8 puana yükselirken, Strum Graz da 8 puanda kaldı.
Gruptaki tüm takımlar 6 maçın ardından 8 puan toplarken, üst tura ise çıkan takımlar averajla Feyenoord ve Midtjylland oldu. Lazio, UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Sturm Graz, Avrupa kupalarına veda etti.