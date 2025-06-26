Eyüpspor, Ruben Vezo ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde Ruben Vezo ile yollarını ayırdı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ruben Vezo! Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Ruben Vezo'ya teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
31 yaşındaki Portekizli stoper, geçen sezon ikas Eyüpspor formasıyla 28 resmi maça çıktı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ruben Vezo! Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Ruben Vezo'ya teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
31 yaşındaki Portekizli stoper, geçen sezon ikas Eyüpspor formasıyla 28 resmi maça çıktı.
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