26 Haziran
Juventus-M.City
22:00
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
22:00
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
04:00
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Eyüpspor, Ruben Vezo ile yollarını ayırdı

Eyüpspor, Portekizli stoper Ruben Vezo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, tecrübeli oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür etti.

calendar 26 Haziran 2025 17:47
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Eyüpspor, Ruben Vezo ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde Ruben Vezo ile yollarını ayırdı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ruben Vezo! Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Ruben Vezo'ya teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

31 yaşındaki Portekizli stoper, geçen sezon ikas Eyüpspor formasıyla 28 resmi maça çıktı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.