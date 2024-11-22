Eyüpspor, Rize karşısında seriyi sürdürmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ikas Eyüpspor, cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eyüpspor, Rize karşısında seriyi sürdürmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2024 13:48
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ikas Eyüpspor, cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

İstanbul temsilcisi, geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ligde rakiplerine 2 kez mağlup olan Eyüpspor, topladığı 22 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Son 4 lig maçında kaybetmeyen İstanbul ekibi, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Eyüpspor, bu seriyi Çaykur Rizespor karşısında sürdürmeye çalışacak.

Çaykur Rizespor ise milli aradan önce Karadeniz derbisinde konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Rize temsilcisi, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 13 puanla 12. sırada yer alıyor.

Rize ekibi de deplasmanda kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery