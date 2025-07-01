Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı bekliyor

YENİ ADRESİ EYÜPSPOR

HEM TECRÜBE HEM LİDERLİK

İSTEDİĞİ FORMA ŞANSINI BULAMADI

Kerem Demirbay, Galatasaray kariyerine nokta koyuyor. Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini feshetmek için son görüşmelere giren deneyimli futbolcu, kısa süre içinde resmen ayrılacak.Kerem Demirbay, Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. Sözleşme feshinin ardından İstanbul ekibiyle sözleşme imzalayacak olan oyuncu, yeni sezonda 1. Lig yerine Süper Lig'de forma giymeye devam edecek.Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla zaman zaman şans bulan Kerem, orta sahadaki oyun görüşü ve pas kalitesiyle biliniyor. Eyüpspor'un Süper Lig kadrosunda ona liderlik rolü vermesi bekleniyor.Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da toplam 34 maçta forma giyen futbolcuperformans gösterdi. Tecrübeli futbolcu bu maçların çoğunda oyuna sonradan dahil oldu.