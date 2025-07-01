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Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı bekliyor

Galatasaray ile sözleşme fesih görüşmelerini sürdüren Kerem Demirbay, fesihten sonra Eyüpspor'a imza atacak

calendar 01 Temmuz 2025 19:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı bekliyor
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Kerem Demirbay, Galatasaray kariyerine nokta koyuyor. Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini feshetmek için son görüşmelere giren deneyimli futbolcu, kısa süre içinde resmen ayrılacak.

YENİ ADRESİ EYÜPSPOR

Kerem Demirbay, Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. Sözleşme feshinin ardından İstanbul ekibiyle sözleşme imzalayacak olan oyuncu, yeni sezonda 1. Lig yerine Süper Lig'de forma giymeye devam edecek.


HEM TECRÜBE HEM LİDERLİK

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla zaman zaman şans bulan Kerem, orta sahadaki oyun görüşü ve pas kalitesiyle biliniyor. Eyüpspor'un Süper Lig kadrosunda ona liderlik rolü vermesi bekleniyor.

İSTEDİĞİ FORMA ŞANSINI BULAMADI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da toplam 34 maçta forma giyen futbolcu 3 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli futbolcu bu maçların çoğunda oyuna sonradan dahil oldu.

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