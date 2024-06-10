Eyüpspor'dan stadyum açıklaması

Eyüpspor Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eyüpspor'dan stadyum açıklaması
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10 Haziran 2024 19:08
Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağını açıkladı.

Eyüpspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır.

Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.'' ifadeleri kullanıldı. 

İstanbul temsilcisi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek. 

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