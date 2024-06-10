Eyüpspor'dan stadyum açıklaması

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağını açıkladı.
Eyüpspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır.
Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.
İstanbul temsilcisi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.
Eyüpspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır.
Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.
İstanbul temsilcisi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.
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