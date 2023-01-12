Eyüpspor'dan Luka Modric'e teklif

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın dünyaca ünlü 10 numara Luka Modric için görüşme yaptığı ve teklifte bulunduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'dan Luka Modric'e teklif
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12 Ocak 2023 09:15
Sezonun ilk yarısını 38 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösteren Eyüpspor transferde yine adından fazlasıyla söz ettiriyor. Devre arasında Berke Özer, Halil Akbunar, İbrahim Yılmaz ve Melih Kabasakal gibi oyuncuları kadrosuna takviye ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Eflatun-Sarılılar, asıl bombaları ise Süper Lig'e saklıyor.

Başkan Murat Özkaya'nın Hırvatistan Milli Takımı'yla Dünya 3.'sü olan, 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luka Modric'le bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

TEKLİF SUNULDU

Dünyaca ünlü yıldıza Eyüpspor'un projesi hakkında detaylı bilgiler veren Özkaya'nın transferin teklifi sunduğu ifade edildi.

37 yaşındaki Modric'in ise şimdilik gelen teklifleri değerlendirmeye almadığı kaydedildi. 

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