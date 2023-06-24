Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kulübün Galatasaray ile olan ilişkisiyle ilgili sosyal medyadaki iddialara cevap verdi.
Başkan Murat Özkaya'nın iyi bir Galatasaraylı olduğunu, bunu da saklamadığını ifade eden Kulaksız, "Eyüpspor'u bu rekabetin dışında tutsunlar. Ne zaman Eyüpspor Süper Lig için yarışmacı hale geldi, burasıyla ilgili eleştiriler oldu. Bizi o rekabetin dışında tutsunlar. Herkes de buna saygı duysun." dedi.
"Eyüpspor 105 yıllık bir camia. Başkanımız Murat Özkaya iyi bir Galatasaraylı bu doğru. Eyüpspor yarışmacı bir kulüp haline gelince eleştiriler oldu. Yönetimde herkesin bir ikinci takımı var. Eyüpspor Kulübü kimsenin arka bahçesi olamaz. Kendi kültürümüzle, felsefemizle, camiamızla tüm kulüplerin ciddi rakibiyiz. Eyüpspor kimsenin arka bahçesi olamaz. Eyüpspor'a bir kere saygısızlık. Süper Lig'e çıktığımızda da herkesle olduğu gibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la çatır çatır oynayacağız. Başkanımız Galatasaraylı olabilir ama bizim hedeflerimiz farklı. Buradaki insanların bir duruşu, karakteri var. Biz o rekabetin dışında tutsunlar. Herkes de buna saygı duysun."
BAŞKAN MURAT ÖZKAYA'NIN KUTLAMALARA KATILMASI
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Bodrumspor - Eyüpspor maçı sonrası Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında görüntü vermişti.
Kulaksız bu konuyla ilgili, "Kendisi göreve geldiği ilk gün Eyüpspor'un başkanıyım ama Galatasaraylıyım demişti. Eyüpspor'un kurumsal kimliğini vurguladı. Yarın finaldeki üzüntüyü bastırmak için belki de kutlamalara katıldı. Kendi adıma başkanın yerinde olsaydım kutlamalara gitmezdim. Başkana saygı duymak zorundayız. Eyüpspor'u Galatasaray ile ilgili mahcup edecek bir duruma sokmam demişti. Biz bu durumu ifade ettikten sonra yapılan eleştirilere katılmıyorum." şeklinde konuştu.
Başkan Murat Özkaya'nın iyi bir Galatasaraylı olduğunu, bunu da saklamadığını ifade eden Kulaksız, "Eyüpspor'u bu rekabetin dışında tutsunlar. Ne zaman Eyüpspor Süper Lig için yarışmacı hale geldi, burasıyla ilgili eleştiriler oldu. Bizi o rekabetin dışında tutsunlar. Herkes de buna saygı duysun." dedi.
"Eyüpspor 105 yıllık bir camia. Başkanımız Murat Özkaya iyi bir Galatasaraylı bu doğru. Eyüpspor yarışmacı bir kulüp haline gelince eleştiriler oldu. Yönetimde herkesin bir ikinci takımı var. Eyüpspor Kulübü kimsenin arka bahçesi olamaz. Kendi kültürümüzle, felsefemizle, camiamızla tüm kulüplerin ciddi rakibiyiz. Eyüpspor kimsenin arka bahçesi olamaz. Eyüpspor'a bir kere saygısızlık. Süper Lig'e çıktığımızda da herkesle olduğu gibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la çatır çatır oynayacağız. Başkanımız Galatasaraylı olabilir ama bizim hedeflerimiz farklı. Buradaki insanların bir duruşu, karakteri var. Biz o rekabetin dışında tutsunlar. Herkes de buna saygı duysun."
BAŞKAN MURAT ÖZKAYA'NIN KUTLAMALARA KATILMASI
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Bodrumspor - Eyüpspor maçı sonrası Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında görüntü vermişti.
Kulaksız bu konuyla ilgili, "Kendisi göreve geldiği ilk gün Eyüpspor'un başkanıyım ama Galatasaraylıyım demişti. Eyüpspor'un kurumsal kimliğini vurguladı. Yarın finaldeki üzüntüyü bastırmak için belki de kutlamalara katıldı. Kendi adıma başkanın yerinde olsaydım kutlamalara gitmezdim. Başkana saygı duymak zorundayız. Eyüpspor'u Galatasaray ile ilgili mahcup edecek bir duruma sokmam demişti. Biz bu durumu ifade ettikten sonra yapılan eleştirilere katılmıyorum." şeklinde konuştu.
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