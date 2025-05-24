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Eyüpspor'dan Arda Turan'a veda!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Antalyaspor maçının ardından Arda Turan'la ilgili konuştu.

calendar 24 Mayıs 2025 18:24 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 18:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eyüpspor'dan Arda Turan'a veda!
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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Kulaksız, "Arda Hoca'ya yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik. Kendisiyle ilgili bilgilendirme yapacaktır." dedi.  [Arda Turan, maç sonunda, "Bugün benim ikas Eyüpspor'daki son maçımdı. Bugün Eyüpspor'dan ayrılıyorum. Başkana ve futbolculara teşekkür ediyorum. Önümüzde seçenekler var. Önümüzü açan başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.]

Fatih Kulaksız, "Gittiği yerde başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğim. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İlk anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Çok büyük potansiyel olduğunu ifade etmiştim. Şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek ve biz de kendisiyle gurur duyacağız." sözlerini sarf etti.

MAÇ SONU VEDA!

Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından saha içerisinde oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.


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