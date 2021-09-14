Eyüp, Bandırma'dan 3 puanı kopardı

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Bandırmaspor karşılaştı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Eyüp, Bandırma'dan 3 puanı kopardı
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14 Eylül 2021 19:05
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller, 43. dakikada Stancu ve 74. dakikada Mete Kaan'dan geldi. Bandırmaspor'un tek sayısını ise Doğan Can kaydetti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Gökmen Baltacı, Mehmet Akıncık

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Manaj, Kerim Avcı (Dk. 78 Mehmet Özcan), Okan Alkan (Dk. 65 Bilal Ceylan), Landel, Doğan Can Davas, Akabueze (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Burak Süleyman (Dk. 62 Pucko), Gökay Güney, Süleyman Luş

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Mezague, Muhammed Akarslan, Stancu (Dk. 68 Umut Bulut), Timur Temeltaş (Dk. 46 Taşkın İlter), Kemal Tokak, Bülent Uzun (Dk. 83 Yalçın Kılınç), Uğur Akdemir (Dk. 15 Mikail Okyar), Bekir Yılmaz, Caner Hüseyin Bağ, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 84 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 43 Stancu, Dk. 74 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Lokman Gör, Dk. 67 Gökay Güney (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 29 Mezague (Eyüpspor)

 


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