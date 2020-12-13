Everton Chelsea'yi eli boş gönderdi

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Everton, sahasında Chelsea'yi konuk etti.



Goodison Park'ta oynanan karşılaşmayı Everton 1-0 kazanarak haftanın dikkat çeken maçını galibiyetle kapatmayı başardı.



Maçın 15. dakikasında Everton kaptanı Sigurdsson'un penaltı golüyle öne geçen Everton ilk yarıyı da önde kapattı.



İkinci yarıda topu ayağında tutan taraf Chelsea olsa da beklenen golü bir türlü bulamadılar. Chelsea'nin eski hocalarından Ancelotti'nin takımı Everton, oyunu tutmayı bir şekilde başararak üç puanı alan taraf oldu.



Bu sonucun ardından Everton 20 puana yükselerek ligin üst sıralarını takibini sürdürdü. Chelsea ise kritik zirve mücadelesi verdiği maçta büyük yara alarak 22 puanda kaldı.



