EURO 2020 için korkutan ihtimaller!

Çakışan günler

Portekiz'den 'stat' protokolü

UEFA, 27 Mayıs'taki Yönetim Kurulu Toplantısı'nı, 17 Haziran'a ertelemişti. UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2020'nin düzenleneceği şehirlerde devam eden belirsizlikler nedeniyle bu kararın alındığı duyuruldu.12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın ertelenmesi, İtalyan basınına göre iki şehirde sıkıntıya yol açtı. Bu şehirler, Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag olarak duyuruldu.Bu şehirlerde EURO 2020'nin ertelenmesiyle, dev organizasyonun daha önceden ayarlanmış etkinliklerle çakıştığı bildirildi. Amsterdam aynı tarihlerde Awakenings isimli, onbinlerin katıldığı elektronik müzik festivali ile önemli bir tiyatro festivaline ev sahipliği yapacak.Kopenhag gelecek yıl tarihinde ilk kez Fransa Bisiklet Turu'nu ağırlayacak. 2021 Fransa Bisiklet Turu'nun ilk üç etabı, Danimarka'nın başkentinde düzenlenecek. Takvime göre Kopenhag B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya, Danimarka-Belçika ve Rusya-Danimarka maçlarına, Amsterdam ise C Grubu'nda Hollanda-Ukrayna, Hollanda-Avusturya ve play-off'tan gelecek bir takımla yine Hollanda'nın oynayacağı maçlara ev sahipliği yapacak.EURO 2020'nin 2021'e bırakılmasından sonra Amsterdam'da bir anda aynı tarihlerde dev organizasyonlar arka arkaya geldi. Awakenins isimli elektronik müzik festivali ile yine uluslararası anlamda önemli tiyatro festivalinin günleri çok yakın tarihlerde. Dev organizasyonlar tıpkı Avrupa Futbol Şampiyonası gibi 2021'de haziran ayının sonu ile temmuz ayının başına denk düşüyor.Futbola geri dönecek olan Portekiz'de koronavirüse karşı protokol hazırlandı. Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu; kulüplerle toplantı yaptı.Buna göre Portekiz'de ligler kesin olarak 4 Haziran'da başlıyor. Primeira Liga'da maçlar sadece 9 statta oynanacak ve soyunma odaları genişletilecek. Yedek kulübeleri yerine futbolcular kulübenin arkasında tribünlerde oturacak.Benfica, Sporting ve Porto gibi takımların statları başta olmak üzere tüm statlar belirlendi. 24. haftada duran ligde 60 puanlı Porto, 59 puanlı Benfica'nın 1 puan önünde lider konumda.