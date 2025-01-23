Ettore Messina: "Elimdeki takım kendine güvenmiyor"

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina, konuk oldukları Anadolu Efes'e 110-66 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ettore Messina: 'Elimdeki takım kendine güvenmiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2025 23:54

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina, konuk oldukları Anadolu Efes karşılaşmasının ardından konuştu. 

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina ise takımın özgüveninin düşük olduğunu söyleyerek "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, bugün çok iyilerdi ve iyi sayılar buldular. Maalesef sakatlıklar dolayısıyla acı çekiyoruz. Takım bu konuda kendini iyi hissetmiyor ve aldığımız sonuç da mağlubiyet oluyor. Üzerimizde kötü bir şans var. 2 hafta önce Maccabi'yi yendik ancak şu an elimde kendine çok güvenmeyen bir takım var. Takıma özgüvenlerini geri kazanmaları için yardım ediyorum. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Takıma her zaman söylüyorum, Kareem Abdul-Jabbar gibi biri gelip bizi kurtarmayacak. Mücadele etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery