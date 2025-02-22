Eskişehirspor'un efsanesi Amigo Orhan'ı kaybettik

Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan hayatını kaybetti.

Haber; AA
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Eskişehirspor'un efsanesi Amigo Orhan'ı kaybettik
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22 Şubat 2025 14:35
Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla bilinen eski amigosu Orhan Erpek (87), yaşamını yitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir tedavi gören Erpek'in, evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz."




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