Eski hakemin konuk olduğu yayında şok anlar!

Bir futbol programına çevrimiçi şekilde katılan La Liga eski hakemi Pajares Paz'ın papağanı, yayında aniden Real Madrid marşı söyleyerek stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Eski hakemin konuk olduğu yayında şok anlar!
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21 Ekim 2024 22:58
Son güncelleme 21 Ekim 2024 23:06
Eski La Liga hakemlerinden Pajares Paz'ın papağanı canlı yayın sırasında aniden Real Madrid marşı söylemeye başladı.

PAPAĞANDAN REAL MADRİD MARŞI

Paz, konuk olduğu El Chiringuito programında son dönemlerdeki hakem performansları hakkında konuşuyordu. Tam o sırada eski hakemin papağanı Real Madrid marşı söylemeye başladı. 

''KENDİ KENDİNE Mİ KONUŞUYORSUN?''

Başta ne olduğunu anlayamayan programın sunucusu Pedrerol, Paz'a ''kendi kendine mi konuşuyorsun?'' diye sordu. Pajares Paz, olayı açıklarken canlı yayındaki diğer konuklar yaşanan bu ana kayıtsız kalmadı.
 
 
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