Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.



Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada ve 45+5'te penaltıdan Junior Fernandes kaydetti.



Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 37. dakikada Atakan Çankaya'dan geldi.



Öte yandan Esenler Erokspor'da Mücahit Albayrak, 69. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikye 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fatih Karagümrük, 59 puanda kaldı 63 puanlı lider Kocaelispor ile puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı.



Yenilmezlik serisi ise 8 maça yükselen Esenler Erokspor ise 48 puana yükseldi ve 9. sıraya yerleşti.



1. Lig'de bir sonraki hafta Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Esenler Erokspor ise deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.



