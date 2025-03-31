Esenler Erokspor - Ankaragücü maçında inanılmaz anlar!

1. Lig'deki Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü maçında inanılmaz bir an yaşandı.1. Lig'deki Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü maçının 72. dakikasında Esenler Erokspor'dan Kayode, savunmanın kısa kalan pasında araya girdi ve topu ağlara gönderdi. Hakem Furkan Aksuoğlu, Kayode'ye faul yapıldığını işaret ederek golden önce düdük düdük çaldığını işaret etti ve golü iptal etti.Ankaragücü'nde Mert Çetin, son adam kuralı nedeniyle kırmızı kart gördü.VAR incelemesinin ardından oyun serbest vuruş ile başladı.Mücadelenin bu dakikasında Esenler Erokspor'un Ankaragücü karşısında 3-1'lik üstünlüğü bulunuyordu.