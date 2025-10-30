Esenler Erokspor, 10 kişi rakibini rahat geçti!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 1. lig ekibi Esenler Erokspor ile 3. lig ekibi Ağrı 1970 karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor, 3-0 kazandı.



3. Lig ekibi Ağrı 1970'e karşı Esenler Erokspor'un gollerini 4 ve 72. dakikalarda Alper Karaman ve 90. dakikada Onur Ulaş attı.



Konuk ekipte Yusuf Şengüller 39. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.



Bu sonuçla beraber Esenler Erokspor, adını 4. tura yazdırdı. Ağrı 1970 ise kupaya veda etti.