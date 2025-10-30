30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Esenler Erokspor, 10 kişi rakibini rahat geçti!

Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Ağrı 1970'i 2-0 mağlup etti.

calendar 30 Ekim 2025 15:02 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 15:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Esenler Erokspor, 10 kişi rakibini rahat geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 1. lig ekibi Esenler Erokspor ile 3. lig ekibi Ağrı 1970 karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor, 3-0 kazandı.

3. Lig ekibi Ağrı 1970'e karşı Esenler Erokspor'un gollerini 4 ve 72. dakikalarda Alper Karaman ve 90. dakikada Onur Ulaş attı.

Konuk ekipte Yusuf Şengüller 39. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla beraber Esenler Erokspor, adını 4. tura yazdırdı. Ağrı 1970 ise kupaya veda etti.
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
