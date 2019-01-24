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Erzurumspor'da Özer Hurmacı ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kaynak: AA
Erzurumspor'da Özer Hurmacı ile yollar ayrıldı
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24 Ocak 2019 18:31
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Özer Hurmacı'nın kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Özer Hurmacı'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinden başarılar dileriz."
Erzurum temsilcisi, Özer Hurmacı'yı 2018-2019 sezonu öncesi Osmanlıspor'dan transfer etmişti.

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